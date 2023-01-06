شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت تزور مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت السيدة مي البغلي، وزيرة الشئون الاجتماعية والتنمية ووزيرة الدولة لشئون المرأة والطفولة بدولة الكويت، خلال زيارتها لمصر على هامش مشاركتها في العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بقصر القبة زيارة لمجمع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة الأسمرات، للاطلاع على الخدمات والبرامج والأنشطة المنفذة داخل المجمع.

واستقبلت قيادات الوزارة الوزيرة الكويتية والوفد المرافق لها، حيث اصطحبتها الأستاذة جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي ومحمد فتحي مدير مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات في جولة بالمجمع، وقاما بشرح كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجمع للمستفيدات، حيث تفقدت مركز استضافة وتوجيه المرأة، وتعرفت على تاريخ إنشاء المراكز والفئات المستهدفة وشروط وإجراءات الالتحاق بالمركز والخدمات التي يقدمها من حماية ورعاية وتمكين للسيدات.

واستعرضت جاكلين ممدوح، مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي دور الوزارة الوقائي والتوعوي لمناهضة العنف الأسري من خلال برنامج التربية الأسرية الإيجابية والذي يستهدف الأطفال من اليوم الأول في الحمل وحتي بلوغ الطفل 18 عامًا تحت شعار "ربي بأمانة بدون إهانة"، كذلك برنامج "مودة" والذي يستهدف المقبلين على الزواج وأخيرا دور الرائدات الاجتماعيات في رفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

كما تضمنت الجولة الاطلاع على بقية الخدمات الأخرى التي يقدمها المجمع لأهالي منطقة الأسمرات من وحدات الأسر المنتجة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وورش الرسم للأطفال وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتابعت الوزيرة الكويتية والوفد المرافق لها احتفالية صغيرة قدمها أبناء منطقة الأسمرات المترددين على المجمع.

ومن جانبها أشادت مي البغلي، وزيرة الشئون الاجتماعية والتنمية ووزيرة الدولة لشئون المرأة والطفولة بدولة الكويت، بما رآته من الخدمات والأنشطة المقدمة داخل مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، فيما يتعلق بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، مشيدة بالتجربة المصرية لحماية ورعاية المرأة المعنفة وما يبذل من جهد لتمكين هؤلاء السيدات وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأضافت وزيرة الشئون الاجتماعية والتنمية ووزيرة الدولة لشئون المرأة والطفولة بدولة الكويت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية في إطار التنسيق المستمر مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مجمع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة الأسمرات يشرف عليه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وتعمل على متابعة كافة الخدمات والأنشطة المقدمة داخله.