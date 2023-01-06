شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "أتقدم بخالص التهنئة لكل الإخوة والأخوات أبناء وطنى الكرام فى جمهورية مصر العربية وإلى كل إخواتنا فى جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمولد المسيح عليه السلام الذى ملأ الأرض محبة وسلاما، تلك المناسبة التى نستقى منها مشاعر المحبة والمودة ويُكرس الاحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصري".

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "كما أتقدم بصادق التهنئة للقيادة السياسية وكل القائمين على المنظومة التعليمية وأبنائى الطلبة وجميع أبناء الشعب المصرى العظيم، وأسأل الله أن يجنبنا أهل السوء والفتن، وأن يديم علينا وحدتنا وترابطنا يد واحدة وشعب واحد وطن واحد، وأن ينعم علينا بنعم الرخاء والازدهار والاستقرار والبناء والأمن والأمان".