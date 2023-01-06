أخلاقنا الجميلة.. إزاى تخلى طفلك ما يكذبش؟ (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأوقات تحتار الأمهات في كيفية التعامل مع طفلها الذى يكذب دائما وتكون في موضع إحراج بين عائلتها والمحيطين، ويتعرض الطفل إلى بعض المشاكل في محيطه بسبب استخدامه للكذب، وتقف الأمهات مكتوفة الأيدي أمام كذب طفلها المستمر دون فهم الدوافع والأسباب التي تجعل طفلها يلجأ إلى الكذب وعدم قول الحقيقة، لذا يستعرض ”الخليج 365” خلال السطور التالية مع شيماء عراقي، استشاري تعديل السلوك، بعض النصائح المهمة التي تجعل طفلك يمتنع عن الكذب.

وقالت استشاري تعديل السلوك لـ"الخليج 365": "على الأمهات التعرف على أسباب ودوافع الكذب عند طفلها، والتعرف على أنواع الكذب المتنوعة للتعامل معه بطريقة سليمة يمكن علاج الكذب مع طفلها".