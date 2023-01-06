جامعة عين شمس تعلن أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة فى مصر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس عن وفاة سحر التى أجرى لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حى، وذلك عقب النجاح النسبى لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوى القلبى وأجهزة التنفس الصناعى الجزئى، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء فى البرنامج التأهيلى البدنى للمساعدة على الحركة والمشى ولكن حدث تدهور مفاجئ وهو ما يحدث فى مثل هذه الحالات بنسبة 30%؛ مما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعى.

وقد قام الطاقم الطبى على الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتى أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التى تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقى أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وتعلن جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين واستقبالهم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

كما تعلن جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة وصبر بالعلم والتدريب فى برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضى وقائمة الانتظار التى لدينا وثقتنا فى فريقنا الطبى لزراعة الرئة المتميز والذى حصل على أفضل تدريب وتجهيز مع أفضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.