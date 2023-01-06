شكرا لقرائتكم خبر عن دعم نقدى لأكثر من ربع أسر سوهاج.."تكافل وكرامة" منذ يناير 2015 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة سوهاج كانت دائما تعد من المحافظات التى تصل فيها معدلات الفقر إلى أعلى المستويات، فكان هناك تركيز من الحكومة ووزارة التضامن لتقديم الخدمات لهذه المحافظة، وانعكس ذلك من خلال المبادرات الاجتماعية والصحية، فكانت المحافظة لها نصيب الأسد لهذه المبادرات.

تكافل وكرامة

وأضاف رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج بحضور الرئيس السيسي، أن الدعم النقدى "برنامج تكافل وكرامة" وصل منذ يناير 2015 إلى 11.5 مليار جنيه قدمت لنحو 324.5 ألف أسرة في سوهاج، معلقا بالقول: "هذا الرقم بنتكلم على أكثر من ربع الأسر في محافظة سوهاج"، بخلاف تقديم الخدمات لذوى الإعاقة وتقديم القروض الصغيرة، والتى وصلت إلى 212 مليون جنيه".

11.4 مليار جنيه

قيمة الدعم النقدى

324.4 ألف أسرة

إجمالى المستفيدين

8.9 ألف مستفيد

من خدمات ذوى الإعاقة

212 مليون جنيه

قروض منصرفة لتنفيذ 43 ألف مشروع