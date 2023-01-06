شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات من 15 إلى 30% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وكان المهندس إبراهيم العربي، قد أعلن الأحد الماضي خلال بداية جلسات مجلس إدارة الغرفة لمناقشة تنظيم هذه المعارض والمنافذ السلعية، عن انعقاد دائم لمجلس إدارة الغرفة بحضور رؤساء وأعضاء الشعب النوعية، خاصة التي تمثل السلع الأساسية مثل المواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والحاصلات الزراعية لحين الانتهاء من الترتيبات النهائية لإقامة منافذ ومعارض بيع السلع.
شدّد "العربي"، على أهمية تنوع إقامة هذه المعارض والمنافذ السلعية في نطاق محافظة القاهرة بأحيائها المختلفة، خاصة المناطق الشعبية (الأكثر احتياجًا) التي تحتاج فعليًا للدعم .
وكلف إبراهيم العربي، أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب بالإشراف على هذه المعارض والمنافذ، على أن يكون كل عضو معني بالإشراف على معرض في نطاق منطقة معينة، ومتابعته وتذليل كافة العقبات ، وتلبية احتياجاته بما يحقق نجاح هذه المعارض والمنافذ ويقدم للمستهلك كافة احتياجاته من السلع المختلفة.