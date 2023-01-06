شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القائم بأعمال السفير الكندى يتناول ملوخية بالجمبرى فى جولته ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السفارة الكندية بالقاهرة صورا لجولة مارك جى سكوليون، القائم بالأعمال الكندى فى مصر، فى محافظة بورسعيد وتناوله وجبة أسماك شملت الملوخية البورسعيدى بالجمبرى.



القائم باعمال السفارة الكندية

وفى صفحتها الرسمية على فيس بوك، كتبت السفارة: أسماك رائعة يا بورسعيد، القنصل مارك جى سكوليون، القائم بالأعمال الكندى فى مصر.. شكرا بورسعيد".