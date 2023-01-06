شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء.. تنخفض لـ8 درجات ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر
- الجمعة 6 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة.
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة.
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.
- السبت 7 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة
- الأحد 8 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة
- الإثنين 9 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة
- الثلاثاء 10 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة
- الأربعاء 11 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة