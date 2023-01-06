شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء.. تنخفض لـ8 درجات ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 6 يناير 2023 حتى الأربعاء المقبل 11 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأربعاء المقبل 11 يناير 2023 كما يلى :





- الجمعة 6 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.





- السبت 7 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة

- الأحد 8 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة





- الإثنين 9 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة





- الثلاثاء 10 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة





- الأربعاء 11 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة