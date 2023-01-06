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السيدة انتصار السيسى مهنئة المصريين بعيد الميلاد: دائمًا معًا على أرضیة المحبة

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القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كل عام والشعب المصري بخیر وسلام وأمان بمناسبة عید المیلاد المجید، ودائمًا معًا على أرضیة المحبة، تلك القیمة الأعظم في رسالة السید المسیح علیه السلام.. كل عام وأنتم بخير".

 

 

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