شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى مهنئة المصريين بعيد الميلاد: دائمًا معًا على أرضیة المحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كل عام والشعب المصري بخیر وسلام وأمان بمناسبة عید المیلاد المجید، ودائمًا معًا على أرضیة المحبة، تلك القیمة الأعظم في رسالة السید المسیح علیه السلام.. كل عام وأنتم بخير".