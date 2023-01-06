شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1258 قضية تموينية فى حملات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1258) قضية تموينية متنوعة من بينها.

ضبط (2) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (9 طن أرز أبيض "عينى"، و35 قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (12,186 طن أرز أبيض "عينى") (6) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (145,266 طن أرز شعير "عينى")، وضبط 75 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (266,507 طن أرز شعير "مستندى").

و ضبط (4) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (8,590 طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط (4) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (73 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (3,650 طن دقيق أبيض "عينى" - 9,069 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 1080 لتر خل طعام)، و ضبط (453) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (4,460 طن دقيق أبيض "عينى" – 7,501 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 25 طن أسمدة زراعية "عينى" - 10 طن "حديد تسليح" – 2226 عبوة سجائر).

كما تم ضبط (347) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 126 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 124 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (1,200 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2,050 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,349 طن سكر "تموينى" - 1111873 لتر مواد بترولية "عينى" - 1,400 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى")، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (464,768 طن "مستندى – عينى") أبرزها (1,200 طن دقيق بلدى "مستندى" - 2,050 طن دقيق بلدى "عينى" - 8,110 طن دقيق أبيض "عينى" – 21,186 طن أرز أبيض "عينى" - 145,266 طن أرز شعير "عينى" – 266,507 طن أرز شعير "مستندى" - 3,349 طن سكر "تموينى" - 16,570 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 1080 لتر خل طعام – 1111873 لتر مواد بترولية "عينى" – 2226 عبوة سجائر – 81,590 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 1,400 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 25 طن أسمدة زراعية "عينى" – 10 طن "حديد تسليح")، كان أبرزها الآتى:-

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بمحافظة المنوفية)، وبحوزته كمية قدرها (25 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية)، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "حديد تسليح") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة)، وبحوزته كمية قدرها (3,650 طن "دقيق أبيض" - 9,069 طن "سكر حر - مكرونة - عدس - ملح طعام - عسل نحل" - 1080 لتر"خل طعام" )، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية)، وبحوزته كمية قدرها (5 طن "عدس")معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة)، وبحوزته كمية قدرها (5 طن "أرز أبيض")بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الجبرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (مالك مركز لتعبئة المواد الغذائية بمحافظة سوهاج)، وبحوزته كمية قدرها (2,076 طن "سكر تموينى") معبأ داخل عبوات ناقصة الوزن بقصد الاتجار بفارق الأوزان بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، تمهيداً لتوزيعها على البدالين التمونيين المربوطين على فروع الجملة لتسليمها لمستحقى الدعم .

وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة الدقهلية)، وبحوزته كمية قدرها (1,400 طن "أسمدة زراعية مدعمة") ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (81) قضية بمضبوطات بلغت (411,773 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الر سمى فقد إضطلعت الإدارة العامة بالاشتراك مع مديريتى أمن دمياط والسويس بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مضبوطات (156300) لتر "سولار - بنزين عينى".

وفى إطار رصد ومتابعة تداول السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة لجمهور المستهلكين فقد إضطلعت الإدارة العامة بتوجيه حملات إستهدفت السلع المعروضة بالسلالس التجارية للتأكد من صحتها.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) مديرين مسئولين عن (فروع إحدى السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم (2,620 كيلو جرام "لحوم مجمدة – مصنعات لحوم – لحوم بلدية – لحوم سودانى")، بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، حال عرضها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

و ضبط (صاحب معمل منتجات ألبان "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية)، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "ملح طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (53) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2226 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع.