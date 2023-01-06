شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد الكتاب المقدس: مشاركة الرئيس احتفالاتنا لها عظيم الأثر فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القمص عبدالمسيح بسيط مدير معهد الكتاب المقدس بشبرا الخيمة وكاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد للأقباط الأرثوذكس؛ إنه لا يوجد حجز بشأن قداسات عيد الميلاد المجيد هذا العام، خاصة بعد انحصار أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الفترة الأخيرة، موضحا أن المواطنين أكثر وعيا فى الحفاظ على صحتهم والالتزام بالإجراءات الطبية.

وأشار القمص عبدالمسيح بسيط، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القداسات فى معظم كنائس الجمهورية سوف تبدأ الساعة السادسة والنصف مساء وتستمر حتى الساعة 11 أو 12 بعد منتصف الليل.

وحول زيارة الرئيس السيسى إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كل عام فى عيد الميلاد المجيد، أكد أن هذه الزيارة تمثل اعتبار كبيرجدا، فهو أول رئيس يزور الأقباط فى الكنيسة ليلة عيد الميلاد ويهنئ الأقباط من داخل الكنيسة وأثناء القداس ويؤكد للشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه أنه لاتوجد تفرقة بين أبناء الشعب الواحد. كما أن مشاركته لنا فى حضور الكنيسة ومشاركته لفرحتنا بصلاة العيد لها أثر سعيد جدا فى قلوبنا باعتبارنا جزءأساسى من الشعب المصري، ويؤكد للأقباط أنه لا فرق بين مواطن مصرى مسلم ومواطن مصرى مسيحى ويؤكد للجميع أن الدولة تضم الجميع.

وحول ملف المواطنة أكد أن هناك تغير شديد بعيداً عن كل الرؤساء السابقين، وظهر ذلك فى إصدار التعليمات ببناء كنيسة بجوار مسجد فى المدن الجديدة، إلىجانب خروج قانون بناء الكنائس للنور مما سهل كثيراً موضوع بناء الكنائس، مشيرا إلى أن عصر الإخوان كان أسوء عصر عاشته الدولة المصرية بمسلميها ومسيحييها.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الجمعة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية ميلادالسيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التى أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة فى صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين فى المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3- سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجبأن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1- يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التى ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث فى سنواتٍ سابقة.

2- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

3- ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ فى تمام الساعةالسابعة مساء، وبالتالى من الضرورى عدم التأخر فى الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

5- سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.