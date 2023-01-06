شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2373 قضية تموينية بإجمالى 647 طنًا خلال شهر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2373 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالى مضبوطات حوالى 647 طنًا، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 36 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 138 طنًا و8640 الف لتر عبارة عن زيوت طعام وارز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفتة وحواوشى ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاى ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سودانى وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 786 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالى 39 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفى مجال البدالين التموينين تم ضبط 8 قضية تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 26 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها و1017 بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 1495 قضية فى مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمى وإدارة منشأة بدون ترخيص إلى جانب تحرير 40 قضية لحجب السلع والتى ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وارز وسمن وسجائر.