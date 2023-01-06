محافظ القاهرة يشهد احتفالية الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إحتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بعيد الميلاد المجيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن، وأن يجعل مصر وأبنائها مسلمين ومسيحيين فى ترابط وأن تنعم مصر دومًا بالإستقرار والأمن مؤكدًا أن مصر بلد السلام والمحبة لكل الأديان.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

وكان استقبل قداسة البابا أمس وفدًا من أعضاء محكمة النقض ومجلس القضاء والنيابة العامة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، واستقبل أيضا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر ووفدًا من مشيخة الأزهر، والدكتورعلى جمعة مفتى الديار المصرية السابق، وأعرب فضيلة الإمام ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل البابا أيضا فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ووفدًا من دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلادالمجيد.