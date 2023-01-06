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الرئيس السيسى يهنئ جموع المصريين بعيد الميلاد المجيد (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

 

 

وقال الرئيس السيسى فى نص تهنئته لجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد:

 

- كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

- مناسبة عطرة تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون.

 

- لن نحيد أبدا عن التعايش الإنسانى والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

 

- أدعو لاستلهام المعانى العطرة التى أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان.

 

- كل عام وأنتم بكل الخير والسلام ومصر دائما وأبدا فى أمن وأمان.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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