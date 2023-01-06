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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ جموع المصريين بعيد الميلاد المجيد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد الجديد.
وقال الرئيس السيسى فى نص تهنئته لجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد:
- كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- مناسبة عطرة تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون.
- لن نحيد أبدا عن التعايش الإنسانى والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.
- أدعو لاستلهام المعانى العطرة التى أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان.
- كل عام وأنتم بكل الخير والسلام ومصر دائما وأبدا فى أمن وأمان.