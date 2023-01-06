شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 6 يناير 2023 حتى الأربعاء المقبل 11 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :





- من الجمعة 6 يناير:شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة





- السبت 7 يناير:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة





- الأحد 8 يناير:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة



- الإثنين 9 يناير:أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





- الثلاثاء 10 يناير والأربعاء 11 يناير:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.