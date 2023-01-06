شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل الى 66.4 %، لافتة إلى أنه تم تطوير (44) عيادة متنقلة تطوير شامل كما تم تقديم الخدمة من خلال 5431 وحدة ثابتة و582 عيادة متنقلة ل (3,342,710) منتفعة، وذلك من خلال (22,477,796) زيارة للمنتفعات لمنافذ تقديم الخدمة.

كما تم تنفيذ عدد (25,005) زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة تم خلالها تقديم الخدمة لـ(258,744) منتفعة، فيما تم تنفيذ (1928) قافلة صحة إنجابية خدمية توعوية لاستهداف المناطق ذات المؤشرات المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة تم خلالها تقديم الخدمة لعدد (162,464) منتفعة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ (4) حملات خدمية تنشيطية بكافة محافظات الجمهورية تم خلالها تقديم الخدمة لعدد (2,562,915) منتفعة، وتطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض وخاصةً تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية حيث تم تطبيق البرنامج فى (280) مستشفى بعدد 20 محافظة على مستوى الجمهورية ووصلت نسبة تركيب اللوالب من اجمالى القيصريات حوالى 32 % عام 2022.

كما تم تنفيذ حملة طرق الأبواب "خدمتكم لحد باب بيتكم" حيث يتم العمل بنظام المسح للأسر والسيدات المستهدفة من باب لباب وتقديم التوعية الصحية اللازمة وكذلك تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتقديم الخدمات بعد الولادة، تم البدء بتنفيذ الحملة بمحافظة الفيوم وأظهرت المؤشرات الأولية للحملة وصول معدل الاستخدام بالمحافظة لنسبة 67% وجارى التنفيذ بمحافظة أسيوط، وتوفير مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة (طبقاً لتاريخ الصلاحية لكل وسيلة) لمواجهة أى ظروف طارئة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ (326,049) ندوة بنوادى المرأة للتوعية بموضوعات الصحة الانجابية وفيروس كورونا المستجد، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتسيير قوافل تنظيم أسرة وصحة إنجابية وعقد ندوات توعوية بمراكز الشباب حيث تم تنفيذ عدد (56) قافلة يصحبها (56) ندوة توعوية بعدد (23) محافظة، كما تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية وإدراج رسائل تنظى الأسرة والصحة الإنجابية بها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للسكان، وجارى تطوير باقى المراحل وكذلك التعاون مع التعليم العالى لتطوير مناهج المعاهد المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية.