شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوفر 2.4 مليار جنيه لتمويل 117 ألف مشروع بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في توفير 2.4 مليار جنيه على هيئة قروض، لتمويل 117 ألف مشروع بمحافظة سوهاج أتاحت 177 ألف فرصة عمل لأهالي المحافظة، من بينها مشروعات متناهية الصغر يديرها شخص واحد، بالإضافة إلى منح بقيمة 230 مليون جنيه استخدمت لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، والتدريب.

يعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال، ويهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.

و يعمل الجهاز من خلال شبكة الفروع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات والتي تعد الذراع التنفيذي للجهاز بإجمالي 33 فرعًا يضم وحدات الشباك الواحد OSS، إضافة إلى الشراكة مع حوالي 600 جمعية أهلية معنية بتنمية المشروعات متناهية الصغر و1800 من أفرع البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وعدد من شركاء التنمية المحليين.

ووفر الجهاز حجم تمويل بلغ نحو 5.2 مليار جنيه خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022، بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت في تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت حوالي 262 ألف فرصة عمل، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه، لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أتاحت عشرات الآلاف من فرص العمل اليومية.

يتم إصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال 33 وحدة للشباك الواحد، بعدد من مجمعات تقديم الخدمات، حيث تم خلال هذه الفترة المشار إليها، إصدار 4061 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و 5453 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و 2047 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، فضلاً عن استصدار 2737 بطاقة ضريبية، و 358 سجل تجاري، و1832 شهادة تأمينات اجتماعية، و24129 شهادة لتصنيف المشروعات.