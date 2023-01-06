شكرا لقرائتكم خبر عن المكتبة العائمة "لوجوس هوب" بميناء بورسعيد تستقبل 6 آلاف زائر فى يومها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت سفينة الكتب "لوجوس هوب"، بميناء بورسعيد السياحى، منذ وصولها محافظة بورسعيد، حوالي 6 آلاف زائر من أبناء بورسعيد وزائريها.

بدأت السفينة في استقبال الزائرين، أمس الخميس، بدء من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً يومياً، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوماً فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصراً حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وأشاد مسئولوا سفينة الكتب "logos hope" بالترتيبات التنظيمية والأمنية التي اتخذتها جميع الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد لاستقبال "لوجوس" والمترددين على مكتبتها وفعاليتها الثقافية المختلفة.

وأعرب فريق عمل السفينة، عن سعادتهم بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، مؤكدين حرصهم على زيارة كافة المعالم السياحية والاثرية بمحافظة بورسعيد، خلال فترة زيارتهم للمحافظة.

وتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال السفينة، وتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد.

كما وجه المحافظ بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، موجهاً بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.