شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع جرجا الصناعى بسوهاج يتكلف مليار جنيه ويوفر 14 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة، في إنشاء 15 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، منها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقيم بمدينة غرب جرجا، ويتكون من 178 وحدة صناعية بتكلفة تقترب من المليار جنيه، لتوفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سوهاج.

وتكلف إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة، ويتم تنفيذه هذه المجمعات وتزويدها بأعلى مستوى من الخدمات والمرافق والبنية الأساسية، وكذا المباني الخدمية، بالإضافة لمركز خدمة المواطنين، بحيث تكون منظومة متكاملة في تلك المجمعات.

تستهدف الحكومة، من إنشاء المجمعات الصناعية افتتاح مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعي، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعي، وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، فضلًا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد.

وانعكس إنشاء المجمعات الصناعية، على زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 16.8% في عام 2021/2022، مقابل نحو 16.3% في عام 2020/2021، ومقارنة بنحو 16.2% في عام 2013/2014، وشهد المتوسط السنوي للرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي للصناعات التحويلية والاستخراجية ارتفاعًا ليسجل نحو 109.9% عام 2019 مقابل 101.3% عام 2020.

وسجل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة نحو 56.5 ألف منشأة عام 2021 مقارنة بنحو 47.8 ألف منشأة عام 2020 بارتفاع يقدر بنحو 8.7 ألف منشأة، وارتفع عدد العاملين بالمنشآت الصناعية ليسجل نحو 3.2 مليون عامل خلال عام 2021 مقارنة ما يقرب من 2.6 مليون عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.1%، وبنسبة ارتفاع بلغت 60% مقارنة بعام 2014.