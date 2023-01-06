شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 8 معلومات عن مستشفى سوهاج الجامعى بعد افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مستشفى سوهاج الجامعى، ضمن مشروعات الدولة لخدمة وتنمية صعيد مصر، حيث تخدم المستشفى قطاع كبير من المرضى بمحافظات جنوب الصعيد، وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز 8 معلومات عن مستشفى الجامعة الجديدة:

1 - تكلفة مستشفى جامعة سوهاج الجديد مليار و178 مليون جنيه.

2 - تبلغ مساحة المستشفى 24 ألف متر مربع.

3 - المستشفى يمثل صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد.

4 - يضم المستشفى 16 غرفة عمليات.

5- تضم المستشفى 28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة

6 - تضم المستشفى عدد 32 حضانة أطفال

7 - تجهيز المستشفى ب 32 ماكينة غسيل كلوي.

8 - المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، بتكلفة ما يقرب من 300 مليون جنيه.

وكان أشاد الدكتور أيمن عاشور أيضًا بإمكانيات وحجم التجهيزات داخل المستشفى الجامعي الجديد، والذي تم دخولها في منظومة الافتتاحات الرئاسية ، باعتباره أحد المشروعات القومية التي يتم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم خدماتها العلاجية الطبية المجانية لأهالي محافظات الصعيد بوجه عام.

وكان الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، قدم عرضًا تفصيليًّا عن مستشفى الجامعة الجديد، بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، وبمساحة 24 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن المستشفى يمثل صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد، ويضم المستشفى 16 غرفة عمليات، و28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و32 ماكينة غسيل كلوي، والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، بتكلفة ما يقرب من 300 مليون جنيه.