شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 8 معلومات عن مستشفى سوهاج الجامعى بعد افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر
1 - تكلفة مستشفى جامعة سوهاج الجديد مليار و178 مليون جنيه.
2 - تبلغ مساحة المستشفى 24 ألف متر مربع.
3 - المستشفى يمثل صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد.
4 - يضم المستشفى 16 غرفة عمليات.
5- تضم المستشفى 28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة
6 - تضم المستشفى عدد 32 حضانة أطفال
7 - تجهيز المستشفى ب 32 ماكينة غسيل كلوي.
8 - المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، بتكلفة ما يقرب من 300 مليون جنيه.
وكان الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، قدم عرضًا تفصيليًّا عن مستشفى الجامعة الجديد، بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، وبمساحة 24 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن المستشفى يمثل صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد، ويضم المستشفى 16 غرفة عمليات، و28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و32 ماكينة غسيل كلوي، والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، بتكلفة ما يقرب من 300 مليون جنيه.
وأوضح عبدالخالق أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة، وتعمل جاهدة من أجل مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوظيف كافة إمكانياتها لخدمة العملية التعليمية، حيث تم تفعيل المنصة الإلكترونية لعمليتي التعليم والتقويم، وأيضًا الدفع الإلكتروني للرسوم ورفع المقررات الإلكترونية على المنصة، وتم عقد الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بإجمالي 29874 طالبًا، والامتحانات المميكنة في بقية الكليات، بالإضافة إلى تجهيز مقر لمركز الشهادات الثبوتية، وتم تفعيل المنصة الجديدة، وتنفيذ 13 تطبيقًا إلكترونيًّا لإدارات الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تعزيز الدور الخدمي والتثقيفي في نطاقها الجغرافي، وذلك في ضوء مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 15 قافلة طبية لفحص وعلاج 12223 حالة مرضية، وإطلاق 45 قافلة بيطرية، إضافة إلى مزارع الجامعة، والتي تقدر مساحتها 400 فدان موزعة على مزرعة الجامعة الجديدة على مساحة 250 فدانًا، ومزرعة الكوثر على مساحة 150 فدانًا؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنسوبي الجامعة، وخدمة المجتمع المحلي.