شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنمية الصعيد: نفذنا 17 مشروعا تنمويا فى 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تم إنشائها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية والاهتمام بمحافظات الصعيد وإحداث طفرة كبيرة ومجابهة التحديات التي تواجه الصعيد، وكذلك توفير رفص العمل ومواجهة هجرة بعض الشباب من الصعيد .

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دى إم سى، أن الهيئة نفذت 17 مشروعا تنمويا في 10 محافظات بالصعيد، كما أنها تهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالاشتراك مع جميع أجهزة الدولة من خلال منظومة منسقة لها أهداف .

ولفت رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن أبرز المشروعات التي نفذتها الوزارة كانت مشروعات زراعية وصناعية وبيئية، وتم الاهتمام بالمحور الاجتماعى والاهتمام بالمواطن الصعيدى وتوفير فرص عمل له .

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن مبادرة حياة كريمة مشروع قومى عملاق لا تستطيع أي دولة أن تنفذ هذا المشروع أن تنقل دولة لجمهورية جديدة مثلما يحدث في مصر .

وفى وقت سابق أكد اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الصعيد شهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيشهد المزيد من المشروعات التنموية التي تواجه التحديات وهجرة شباب الصعيد وفرص العمل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: الرئيس السيسى مهتم شخصيا بالصعيد وبتوجيهات منه وجميع أجهزة الدولة للتغلب على كل المشكلات التي تواجه محافظات الصعيد، واليوم يعتبر عيدا قوميا لمحافظة سوهاج بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد لديها رؤية للنهوض بالصعيد، ونفذت حوالى 17 مشروعا بتكلفة تصل إلى مليار جنيه في محاور الزراعة والبيئة الاجتماعية بمشاركة أهالينا بمحافظات الصعيد، والمنفذون هم أبناء الصعيد وهم من يعملون بتلك المشروعات .