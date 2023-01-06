شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بالتوسع في مشروعات تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في مشروعات تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في مشروعات تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة.

وأيد 88% من القراء مطالب التوسع في مشروعات تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة، بينما عارض 12% من القراء مطالب التوسع في مشروعات تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة.



