شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تطلق اليوم قافلة دعوية لمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
وتضم القافلة الدعوية 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الدين يسر ... التيسير فى العبادات والسماحة فى المعاملات".
وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق 128 أسبوعًا ثقافيًّا ودعويًّا بجميع محافظات مصر، خلال الربع الأول للعام الجديد 2023م، وذلك بعد النجاح الذى حققته (الأسابيع الدعوية ) المنتشرة فى محافظات مصر، والتى أشاد بها العلماء والمتخصصون بما تحمله من فكر تجديدي، ولاقت إقبالًا جماهيريًّا باهرًا، وتضمنت قضايا عقائدية، وإيمانية، وأخلاقية، واجتماعية، ووطنية، وفى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وجهودها فى نشر الفكر الوسطى المستنير.
وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، فى عدد من المحافظات، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 521 مسجدًا، منها 429 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 92 مسجدًا صيانة، فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التى قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية.