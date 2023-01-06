شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق فى مخابز مخالفة.. ولحوم مجهولة المصدر فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت إدارة تموين الهرم جهودها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بدائرة الإدارة؛ لضبط الأسواق ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وفي هذا الإطار، شنت الإدارة حملة تموينية مفاجئة، أسفرت عن تحرير محضر عدم وجود ترخيص لمخبز سياحي ومصادرة 23 شيكارة دقيق بلدى مدور في شكائر بيضاء اللون، وتحرير محضر عدم وجود ترخيص لمخبز سياحي ومصادرة 13 شيكارة دقيق بلدى مدور في شكائر بيضاء اللون، وتحرير محضر عدم وجود ترخيص لمحل كبابجي ومصادرة 50 كجم لحم مفروم مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات.

كما أسفرت الجهود عن تحرير محضر عدم وجود ترخيص لمحل فول وفلافل ومصادرة 3 اسطوانات غاز صغيره الحجم 12.5 كجم والمخصصة للاستهلاك المنزلي فقط، وتحرير محضر عدم وجود ترخيص لمحل طيور وتم مصادرة عدد 2 اسطوانة غاز صغيرة الحجم، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم وجود ترخيص لمحل أسماك.

وكانت محافظة الجيزة قد أغلقت مخبزا سياحيا بشارع العشرين بحى بولاق الدكرور وقطع المرافق عنه؛ لمخالفته للأسعار وعدم التزامه بالأوزان المحددة لرغيف الخبز وغير مرخص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بغلق أحد المخابز السياحية المخالفة والتى أصدرها خلال جولته التفقدية المفاجئة صباح اليوم عقب ضبط العديد من المخالفات للمخبز.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.