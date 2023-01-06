شكرا لقرائتكم خبر عن حلم "سكن كريم" يتحول إلى حقيقة فى قرية "سِلوا" بمحافظة أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” ألبوم صور لمشروع "سكن كريم" الذى أقيم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرية سِلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ويعد الأول من نوعه لتوفير مساكن آمنة فى القرى، وهو ما لاقى ترحيب وسعادة من سكان القرية بهذا المشروع الحضارى الجديد.

وقال محمد أحمد عبد الحليم، سكرتير الوحدة المحلية لقرية سلوا بحرى، إن مشروع العمارات السكنية "سكن كريم" الواقع بقرية الحجندية التابع لمجلس قروى سلوا بحرى، يضم نحو 136 وحدة سكنية بإجمالى 17 عمارة سكنية، وكل عمارة تحتوى على 8 وحدات، وتصل مساحة الوحدة السكنية 70 مترا، وتتكون من 3 غرف بالإضافة إلى مطبخ وحمام وصالة.

وأضاف سكرتير القرية، لـ"الخليج 365"، أن مشروع سكن كريم يعد من أهم المشروعات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للمواطن المصرى البسيط، خاصة أن الوحدات الجديدة تمثل نقلة نوعية حضارية بديلة للمساكن البسيطة العشوائية غير المنظمة، ومجهزة بالإمكانيات الكاملة التي تؤهل للمعيشة، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء عمارات سكنية داخل القرى هي فكرة عظيمة كانت قاصرة على المدينة فقط، مما يشير أيضاً إلى أن القرى البسيطة بمحط أنظار واهتمام الحكومة والمسئولين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

في السياق، أوضح حمدى محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى سلوا بحرى، أن المبادرة الرئاسية تواصل تنفيذ المشروعات داخل قرية سلوا بحرى بإجمالى 26 مشروعاً موزعين على 6 قرى تابعة لمجلس قروى سلوا بحرى، ليتحقق بذلك خدمة سكان هذه القرى والبالغ عددهم نحو 35 ألف نسمة تقريباً.



أثناء-العمل-فى-المشروع



أحد-العمال



أحد-عمال-المشروع



العمارات



القرية



الوحدات-من-الداخل



تفاصيل-المشروع



حياة-كريمة-فى-قرية-سلوا



عمال-المشروع



قرية-سلوا-بحرى



مشروعات-سكن-كريم-من-أعلى



مشروع-سكن-كريم_1



وحدات-سكن-كريم