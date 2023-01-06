شكرا لقرائتكم خبر عن 5.97 مليار جنيه استثمارات لسوهاج بخطة 22/23.. اعرف أهم المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج بخطة عام 2022/2023 نحو 5.97 مليار جنيه، وتموّل الخزانة العامة منها حوالي 72.7%، ويُلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 47.3%، يليه قطاع التعليم بنسبة 16.4% ثم قطاع الخدمات الصحية بنسبة 13.6%.

وتتمثل أهم مشروعاتها فى الآتى:

1- الخدمات الأخرى:

- إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة.

- إنشاء وتطوير المباني الإدارية للمديريات الإقليمية والمباني التابعة لها.

- رفع كفاءة المساجد الأثرية.

- برنامج تدعيم مقرات الخبراء.

- منظومة المخلفات الصلبة.

- التنمية الريفية والحضرية برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز المحافظة.

- إحلال وتجديد منشآت التعليم المدني.

2- مشروعات التعليم

- التوسع في المعاهد الدينية.

- تحديث وتجهيز المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

- استكمال مباني الكليات المختلفة بجامعة سوهاج.

- إنشاء وتجهيز فصول، وإحلال وتجديد مدارس.

3- النقل والتخزين

- استكمال إنشاء وصلات البلينا بطول 22 كم، وطهطا بطول 8كم للربط مع الطريق الصحراوي بهدف ربط المدينة الصناعية بنزلة القاضي بالطريق الصحراوي الغربي.

- استكمال إنشاء كباري علوية للحد الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية.

- استكمال إنشاء كباري محاور على النيل، الربط شرق النيل بغربه.

جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، قال إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.

وأكد صالح خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة أبنائها بمحافظات الصعيد.