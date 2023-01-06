شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المديريات التعليمية والإدارات من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تم إعداد أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات وشملت أجزاء الاختبارات مناهج الفصل الدراسى الأول بأكمله، كما التزمت اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات بالصياغة الواضحة للأسئلة وخلوها من الأخطاء اللغوية.

وأوضحت المديريات أنه تم الانتهاء من طباعة الأسئلة وإعداد أرقام جلوس الطلاب وتوزيع الطلاب على لجان الامتحانات بالنسبة لصفوف النقل المرحلة الثانوية واختبار شبكات المدارس استعدادا للاختبارات الإلكترونية، والتى تمثل 85% من أسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، متابعة: تم تجهيز امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى وأيضا باقى صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، إضافة إلى تجهيز امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل الأسبوع المقبل.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والاستعداد لامتحانات الثانوية للعام الدراسى 2023/2022، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الدكتور رضا حجازى على مديرى المديريات ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية.

ووجه الوزير بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل، مشددا على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعى الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والالتزام بالمستويات المعرفية فى الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30%؜ للفهم و40%؜ للتطبيق و30%؜ لحل المشكلات والإبداع، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.