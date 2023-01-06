شكرا لقرائتكم خبر عن 5 منافذ جديدة لبيع السلع الأساسية فى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التموين بالجيزة أن شهر يناير الجارى شهد إقامة 5 منافذ كبيرة للسلع الأساسية ما بين ثابت ومتحرك فى عدد من مراكز وأحياء المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة، فى إطار جهود الدولة للتوسع فى إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن المنافذ الجديدة شملت منفذا بجوار مركز مدينة أبو النمرس، ومنفذا للسلع الأساسية فى منطقة ناهيا فى كرداسة، ومنفذا آخر للسلع فى سوق مركز ومدينة الصف، مضيفة أنه تم إطلاق مبادرة "سيارات اليوم الواحد"، بالتنسيق بين إدارة تموين الهرم والحى وبعض التجار لتوفير الخضراوات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة فى سيارات تابعة للحى، منوها بأنه إلى الآن تم إطلاق سيارتين لبيع السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، إحداهما فى "ميدان الطوابق" والأخرى فى "المطبعة".

وأكدت المديرية أنها تواصل تنسيقها مع الغرفة التجارية، لإقامة معرض كبير لـ"أهلا رمضان" فى أرض المطاحن بفيصل، وذلك ضمن 6 معارض كبرى من المخطط أن يتم إقامتها فى المحافظة خلال الفترة القليلة القادمة فى عدد من المدن الكبرى؛ لبيع السلع الغذائية الأساسية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرة إلى أن المحافظة من خلال المديرية كانت قد أقامت 5 معارض رئيسية كبرى فى الوراق، وجنوب الجيزة، والبدرشين، والصف، وبولاق خلال العام الماضى، وتواصل جهودها خلال العام الحالى لتخفيف العبء عن المواطنين وضبط الأسواق قبل قدوم شهر رمضان الكريم.



سيارات اليوم الواحد في الهرم



معرض كبير للسلع في أبو النمرس



شادر كبير للسلع في كرداسة



الجيزة تقيم شادرا فى أبو النمرس لتوفير السلع بأسعار مخفضة



شادر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في ابو النمرس