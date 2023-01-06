شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل غدا خدمة جديدة بخطى القاهرة/المنصورة وإسكندرية/المنصورة والان مع تفاصيل الخبر
كما يتم تشغيل قطار 3022/3021 بعربات درجة ثالثة مكيفة (المنصورة / الإسكندرية) خدمة جديدة، حيث يقوم من المنصورة الساعة 19:05 ويصل الإسكندرية الساعة 21:50 كالجدول المرفق.
وتشغيل قطار 3020 / 3019 بعربات درجة ثالثة مكيفة (الإسكندرية / المنصورة) خدمة جديدة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 23:00 ويصل المنصورة الساعة 01:50 فجر اليوم التالى.
واعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 / 1 / 2023 سوف يتم تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة (المنصورة / القاهرة) خدمة جديدة، حيث يقوم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30 كالجدول المرفق.
ويترتب على ما سبق تعديل ميعاد قطار 63 ركاب (طنطا / المنصورة)، حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55 كالجدول المرفق.