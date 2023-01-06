شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل غدا خدمة جديدة بخطى القاهرة/المنصورة وإسكندرية/المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكك الحديدية، غدا السبت، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خطي القاهرة / المنصورة والإسكندرية / المنصورة، حيث سيتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة (القاهرة / المنصورة) خدمة جديدة، حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:15 ويصل المنصورة الساعة 16:25 كالجدول المرفق.

كما يتم تشغيل قطار 3022/3021 بعربات درجة ثالثة مكيفة (المنصورة / الإسكندرية) خدمة جديدة، حيث يقوم من المنصورة الساعة 19:05 ويصل الإسكندرية الساعة 21:50 كالجدول المرفق.

وتشغيل قطار 3020 / 3019 بعربات درجة ثالثة مكيفة (الإسكندرية / المنصورة) خدمة جديدة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 23:00 ويصل المنصورة الساعة 01:50 فجر اليوم التالى.

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 / 1 / 2023 سوف يتم تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة (المنصورة / القاهرة) خدمة جديدة، حيث يقوم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30 كالجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق تعديل ميعاد قطار 63 ركاب (طنطا / المنصورة)، حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55 كالجدول المرفق.

ويأتى ذلك فى إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.