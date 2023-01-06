شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لأهالى القليوبية.. 235 فرصة عمل جديدة فى 14 شركة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، عن توفير 235 فرصة عمل للشباب من الجنسين فى 14 شركة من شركات القطاع الخاص بمحافظة القليوبية، برواتب تبدأ من 2400 جنيه بالإضافة إلى مزايا أخرى، على مهن وتخصصات مختلفة، بحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية الوظائف المطلوبة وشروط التقديم:

1-فرص عمل بإحدى شركات الزيوت العطرية فى شبين القناطر

الوظائف المطلوبة

-25 عامل زراعي

الشروط

-بدون مؤهل

-السن 20 : 40 سنة

الراتب 2400 جنيه

2-فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية فى شبين القناطر

الوظائف المطلوبة

-7 عامل إنتاج – خبرة 3 سنوات

-2 سائق – خبرة 5 سنوات

الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 30 : 50 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

3-فرص عمل بإحدى شركات الملابس فى مركز كفر شكر

الوظائف المطلوبة

-2 عاملة تعبئة

-2 عاملة -ياكة

-1 فرش بالقص

الشروط

-لا يشترط مؤهل

-الراتب 2400 جنيه

4- فرص عمل بإحدى شركات أعلاف الدواجن فى شبين القناطر الخيرية

الوظائف المطلوبة

-15 عامل إنتاج – 2400 جنيه

-10 سائق – 3000 جنيه

-5 عامل فلاح – لا يشترط مؤهل – 2500 جنيه

الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 21 : 35 سنة

-الراتب 2400 : 2600 جنيه

5- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية فى شبين القناطر

الوظائف المطلوبة

-22 مندوب مبيعات

-16 عامل مخزن

-16 سائقا – رخصة مهنية

الشروط

-مؤهل عالى – فوق المتوسط

-السن 21 : 35 سنة

-الراتب 2400 : 2600 جنيه

6- فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة فى قليوب

الوظائف المطلوبة

-15 عامل إنتاج

الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 18 : 30 سنة

-الراتب حسب المقابلة

7- فرص عمل فى إحدى شركات قليوب

الوظائف المطلوبة

10 عامل إنتاج

الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 18 : 30 سنة

-الراتب حسب المقابلة

8- فرص عمل فى إحدى شركات الصناعات الغذائية فى شبين القناطر

الوظائف المطلوبة

-25 عامل إنتاج

الشروط

-بدون مؤهل

-السن 18 : 42 سنة

-الراتب 2400 جنيه

9- فرص عمل بإحدى المدارس الخاصة فى شبين القناطر

الوظائف المطلوبة

-2 مدرس لغة إنجليزية

-2 مدرس رياضيات

الشروط

-مؤهل عالي

-السن أعلى من 20 سنة

-الراتب حسب المقابلة

وأوضحت "الوزارة"، أن على الراغبين فى التقدم للحصول على تلك الوظائف تقديم الأوراق المطلوبة إلى مقر مديرية القوى العاملة بالقليوبية وعنوانها: بنها - منطقة الفيلل – مجمع المصالح، ومرفق بيان بأسماء الشركات التى تقدمت بطلب للحصول على تلك الوظائف والتخصصات المطلوبة فى كل شركة.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.