شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: نقل تكنولوجيا تصنيع 10 لقاحات مهمة لمصر وبدء التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، إنه في إطار توطين صناعة اللقاحات أبرمت شركة فاكسيرا العديد من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع، والتى من خلالها تقوم الشركة بتوفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من اللقاحات الأساسية، حيث نجحت الشركة خلال الفترة السابقة فى التعاقد مع شركة معهد سيرم الهندية لإنتاج لقاحات خماسي، وثلاثي، وكبدي ب رضع، وكبدي ب كبار، وثنائي مدارس، ولقاح توكسيد التيتانوس، وإم آر، وإم إم آر.

وتابعت الدكتورة هبة والى: "تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة التغليف الثانوى) من التعاقد، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة حوالى 75 مليون جرعة وجارٍ البدء في توريد العام المالي 2022/2023 بإجمالي 24,870 مليون جرعة، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التعاقد وتعبئة أولى التشغيلات التجريبية للقاح الخماسي، وبدء دراسات الثبات والذي يعد الأول من نوعه يتم إنتاجه محلياً في أفريقيا، مع استكمال تعبئة التشغيلات التجريبية لجميع المنتجات الخاضعة للإتفاقية".

واستكملت الدكتورة هبة والى: "تم الاتفاق مع شركة سيرم الهندية على إضافة كل من لقاح السداسي ولقاح المكورات الرئوية ولقاح الكلب للاتفاقية، والبدء في استيراد وتعبئة المركزات خلال عام 2023".

وأضافت أنه تم الاتفاق مع شركة سي دي بيو الصينية لإنتاج لقاح الكلب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة التغليف الثانوي) من التعاقد، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة من أعوام بإجمالي 10.750 مليون جرعة، وجار البدء في توريد العام المالي 2022/2023 بإجمالي 2,8 مليون جرعة، وتم البدء في المرحلة الثانية، حيث تم الانتهاء من دراسات ضبط العملية الإنتاجية، وجار استيراد المركزات الجاهزة للتعبئة للبدء في إنتاج أول ثلاث تشغيلات تجريبية.