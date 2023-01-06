شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى السودان يلتقي نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير مصر فى السودان هانى صلاح مع جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمشاركة لفيف من قيادات ومستشاري وأمناء عموم الحزب الاتحادي.

يأتي ذلك، في إطار اللقاءات التي يعقدها السفير هاني صلاح سفير مصر لدى السودان مع القوى السياسية السودانية، واستمراراً للمساعي المصرية النشطة في دعم تحقيق التوافق الوطنى في السودان واستكمال المرحلة الانتقالية بنجاح.

وأشار السفير هانى صلاح عقب اللقاء، إلى أن جعفر الميرغني حرص على تهنئته بمناسبة توليه مهام عمله سفيراً لمصر في الخرطوم، مؤكداً علي عمق وخصوصية العلاقات السودانية المصرية، وتطلعه لتعزيز مجالات التعاون مع مصر خلال تلك المرحلة الهامة.

وأضاف السفير المصرى بأنه أكد خلال اللقاء على متانة وعمق العلاقات بين مصر والسودان وخصوصية الروابط التي تجمع بين مصر والحزب، مرحباً بعودة محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب إلى السودان من القاهرة في 21 نوفمبر الماضى.

هذا، وكشف سفير مصر لدى الخرطوم أن جعفر الميرغني حرص خلال اللقاء على اطلاعه على عملية التجديد والتطوير الجارية فى هياكل الحزب المؤسسية، والتي تهدف إلى استعادة الحزب لحضوره الفاعل على الساحة الداخلية السودانية.

كما تم تبادل الرؤى حول سبل دعم مصر للمرحلة الانتقالية في السودان، لاسيما في إطار حرصها على استعادة السودان لدوره الفاعل علي الصعيدين الإقليمي والدولي.