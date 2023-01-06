شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 6/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 50: 2
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:31
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 2:52
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 2:45 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 2:42 م
وقت صلاة المغرب 5:02 م
وقت صلاة العشاء 6:22 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 53: 2
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:32