شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة منافذ السلع المخفضة بالجيزة أبرزها "سيارات اليوم الواحد" فى الهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت محافظة الجيزة 920 منفذا متنوعا للسلع ما بين ثابت ومتحرك تغطي نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ لضبط الأسعار فى الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما واصلت حملاتها الرقابية المفاجئة لمواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز منافذ السلع بمحافظة الجيزة.

-أقامت إدارة تموين منشأة القناطر وبالتنسيق مع مجلس المدينة، شادرا لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين.

-أقامت إدارة تموين كرداسة بالتنسيق مع مجلس المدينة، شادر "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز ومدينة كرداسة.

-اتفقت إدارة تموين الهرم مع بعض التجار لتوفير الخضروات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة على سيارات تابعة لحى الهرم، تحت مسمى "سيارات اليوم الواحد"، وذلك من خلال التنسيق مع حسن موافي رئيس حي الهرم.

-إقامة منفذ للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي.

-إقامة منفذ كبير للسلع الأساسية بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية.

-إقامة منفذ للسلع الأساسية بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت في أبو النمرس.

-إقامة منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية.

-إقامة منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق.

-إقامة منفذ ثابت للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.

-إطلاق منفذ متحرك بناصية شارع المنشية وكعبيش بمنطقة الطوابق في حي الهرم.

-إطلاق منفذ "كلنا واحد" بناصية شارع الصفا والمروة في حي فيصل.

-إطلاق منفذ متحرك في ميدان الجيزة أمام المسجد حي جنوب.

-إطلاق منفذ بمنطقة الكيت كات شمال الجيزة.

-إطلاق منفذ في شارع عثمان محرم في حي العمرانية.

-إطلاق منفذ متحرك في شارع العريش بحي الطالبية.



سيارات اليوم الواحد في الهرم



معرض كبير للسلع في أبو النمرس



شادر كبير للسلع في كرداسة



الجيزة تقيم شادرا فى أبو النمرس لتوفير السلع بأسعار مخفضة