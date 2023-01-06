شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية فى محيط المسجد الإبراهيمي بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مستوطنون إسرائيليون، بحماية جيش الاحتلال، الخميس، مسيرة استفزازية في محيط المسجد الإبراهيمي الشريف جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان من سكان الخليل إن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات نظموا المسيرة ورددوا خلالها هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وانطلق المستوطنون من شارع "السهلة" وصولا إلى الساحة الجنوبية الشرقية للمسجد، التي ينفذ فيها الاحتلال أعمال حفر وبناء من أجل إنشاء ما يُعرف بالمسار السياحي التهويدي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد بهدف الاستيلاء عليه.