شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد السفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الامريكى فى مصر للتباحث حول مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين في مجال المياه، وسُبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً وخاصة في مجال بناء قدرات العاملين بقطاع المياه .

وإستعرض سويلم خلال اللقاء المسار الذى إتخذته مصر وشركائها الدوليين على مدى عدة أشهر لدمج قضايا المياه في ملف المناخ العالمى ، مشيراً للدور الهام لإسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقد في شهر أكتوبر الماضى، وفعاليات المياه بمؤتمر المناخ COP27 الذى عُقد في شهر نوفمبر الماضى على هذا المسار، و وصولاً لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده في شهر مارس 2023.

وأكد أن مصر حققت إنجازاً بإدراج الخسائر والأضرار علي أجنده العمل المناخى العالمى، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية لمؤتمر المناخ COP27.

وأشار الى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين والتي مثلت نقطة تحول هامة في مؤتمرات المناخ ، حيث ستصبح هذه المبادرة نقطة البداية لإتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ، و وضع الخطط الموضوعة سابقاً حيز التنفيذ خاصة بالقارة الأفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، و وصولاً لتحقيق رؤية المياه 2023 وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.

وأكد سويلم على إستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف ، مشيراً لقيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة فى إطار التعاون (جنوب - جنوب) وذلك من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

وأوضح أنه يجرى حالياً إتخاذ الخطوات الإجرائية للتنفيذ الفعلى لمبادرة التكيف ، مثل وضع الهيكل التنظيمى للمبادرة و وضع خطة عمل المبادرة والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة ، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة .

وأشار سويلم الى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، وتعزيز قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ودعم إستدامة الأمن الغذائي ، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي .

وأكد على أهمية تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم والتي تُسهم في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر ، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه الجوفية وتحلية المياه ، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها .