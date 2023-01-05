شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق فى استغلال إحدى المؤسسات صور وزير التعليم فى الترويج لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن إحدى المؤسسات استغلت صور لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وقيادات الوزارة كان قد تم التقاطها في إحدى مؤتمرات الوزارة منذ أربع سنوات ماضية، في ترويج إعلانات للمؤسسة، عن اختيار سفراء التعليم المصري، وتكريمهم من خلال توزيع شهادة ودرع أوسكار ذهبي ، والدكتوراة الفخرية، و5 تذاكر طيران رحلة عمرة شاملة تذاكر الطيران والاقامة المملكة العربية السعودية

وأضافت المصدر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر فور علمه بالواقعة، تحويل الأمر للشئون القانونية لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضد هذه المؤسسة، واستغلالها لصور قيادات الوزارة في إعلانات ترويجية.