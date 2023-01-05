شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الخميس مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة، وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الجيزة، أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية للحفاظ على الوطن ومواجهة كل محاولات التفرقة التي يحاول البعض زرعها بغرض التخريب، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية وللشعب المصري الأمن والرخاء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه لا فرق بين أي من المواطنين سوى بقدر وطنتيه، وأن الجميع يعمل لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي نحلم بها بين دول العالم.

ومن جانبه، أبدى القس بشير أنور، سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، وعن حجم الود الذي يلقاه طوال أيام العيد من مختلف طوائف الشعب.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام وأعضاء مجلس النواب، والمستشار العسكري للمحافظة وقيادات مديرية أمن الجيزة ومديري مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة والزراعة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس حي جنوب.

وكان اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظ الجيزة، قد قام زيارة إلى مطرانية أطفيح وكان في استقباله نيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

وقدم السكرتير العام خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنياً أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والامن والامان والاستقرار.