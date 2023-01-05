كما أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتور تامر أحمد مصطفى محمد عبد القادر بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 19/ 12 / 2022 ولمدة عام.

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور أشرف محمد عطية وكيلا لكلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 2022/10/15 ولمدة ثلاث سنوات.

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات بتعيين وكلاء جدد بـ 3 كليات فى جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية