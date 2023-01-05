شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج.. و14 يناير بدء الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج، للفصل الدراسي الأول من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثاني الثانوى، موضحة أن ملف الأنشطة الخاص بطلاب الصفوف الثلاثة الأولي ، سوف يتم رفعه علي الموقع تباعا، على أن تبدأ الامتحانات 14 يناير الجارى.

https://sabroad.emis.gov.eg

وكانت الوزارة، أعلنت أرقام جلوس امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، حيث إتاحة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوزارة.

وتبدأ الامتحانات الطلبة المصريين في الخارج، الشهر الجارى، حيث انتهت الوزارة من مرحلة التقديم التى كانت قد اتاحتها بداية نوفمبر الماضى، حيث استقبلت طلبات الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات العام الدراسى الحالى إلكترونيا.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد إجراءات شروط التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2022/2023.

وقالت الوزارة إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبنائنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبنائنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

وأوضحت الوزارة أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

جدير بالذكر أن امتحانات أبنائنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودتة إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.