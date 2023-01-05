شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات فى كل المجالات.. حياة كريمة تضىء قرى سوهاج ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المبادرة الرئاسية التي أطقلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من أجل تغيير الواقع بالقرى والمدن المستهدفة، حيث شملت المبادرة كافة مناحى الحياة "تعليمية، صحية، بنية تحتية".

سوهاج لها نصيب كبير من مشروعات المبادرة الرئاسية، والتى نستعرضها فى هذا الإنفوجراف:



حياة كريمة تضىء قرى سوهاج

وشهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.