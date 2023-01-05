شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى سوهاج الجامعى الجديد: لدينا 16 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى هريدي، مدير عام مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، أن المستشفى الجديد بها 16 غرفة عمليات مجهزة بأحداث التجهيزات المتطورة طبيا، كما يوجد أربع غرف مناظير جراحية مختلفة، فضلا عن غرفتين عمليتين قيصري و4 غرف ولادة طبيعية.

وأشار الدكتور مصطفى هريدي، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن لديهم حوالي 300 طبيب مقيم في مستشفى سوهاج القديم والمستشفى الجديد، كما أن عدد الأساتذة حوالي 965 ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ وأخصائيين، مؤكدا أن لديهم جيش من الأطباء يستوعب المستشفيين.

وتابع: "يوجد عجز في التمريض ولكن تغلبنا عليه من خلال الانتداب للممرضين مع وزارة الصحة"، لافتا إلى أن عمليات الطوارئ في مستشفى سوهاج الجديد لا تتوقف أبدا.

وشهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

ونجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.