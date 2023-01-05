شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث لمترو الأنفاق يفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي للتطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - جمهورية مصر العربية، بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والذى يعد تحفة فنية وشريانا حيويا يربط شرق القاهرة بغربها، حيث يضم المشروع أكبر محطة مركزية تبادلية وأكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونفذ المشروع وزارة النقل المصرية، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق حيث تسلم الجائزة اللواء شريف حسن ليل، رئيس الهيئة القومية للانفاق، نيابة عن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويعتبر خط مترو الانفاق الثالث اهم خط عرضى ويربط خطوط القاهرة الكبرى ويمثل عصب الشبكة كما يربط مع المونوريل والمحاور الرئيسية.

وتم تكريم الفائزين بالجائزة، التي تحظى برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظم بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال حفل أقيم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 5 يناير/كانون الثاني 2023، حيث تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي العربي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.

وشهد الحفل تكريم عدد من النماذج العربية الريادية التي قدمت نماذج ملهمة في العمل الحكومي العربي، ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي؛ حيث خضعت كافة الترشيحات لآلية تقييم منهجية، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة ووفق معايير عالمية رفيعة، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حفاظًا على مبدأ الحيادية والشفافية.

واعتمد المشروع في مرحلة التخطيط على الممارسات التقنية الحديثة، وتحديد الموارد المالية والمعدات والعمالة من خلال أساليب التخطيط والتنظيم المالي بالتعاون مع مصادر التمويل، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في بناء الأنفاق بناءً على أفضل الممارسات التي تم الاطلاع عليها وبما يتوافق مع طبيعة المنطقة، حيث أسهم ذلك في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة.

وبحثاً عن الاستدامة التي أصبحت من أهم المعايير التي تحكم مستقبل تطوير وسائل النقل، يعد المشروع وسيلة نقل جماعي سهلة وسريعة وآمنة تحافظ على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين لتقليل التلوث البيئي والضوضاء لاستخدامه الطاقة الكهربائية النظيفة، لذا تعتبر وسيلة صديقة للبيئة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع، كما يمثل المشروع شبكة نقل حيوية تساهم في نقل 1.5 مليون راكب يومياً بطول 41 كم بعدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي).

وحصل مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة على عدة جوائز هندسية عالمية، نتيجة تميزه ومساهمته الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة، فقد حصد المشروع المركز الأول لأفضل مشروع لعام 2021 من مجلةENR المعنية بالمشاريع الإنشائية عالمياً، وأفضل مشروع نقل بالشرق الأوسط 2021 من MEED وأفضل مشروع MEP وبنية تحتية في كل من Big Project Middle East & Big 5 & Construction week.