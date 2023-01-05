شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع الغذائية واللحوم بمعارض "أهلا رمضان".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ،وبمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.



الدكتور علي المصيلحي وزير التموين خلال افتتاح معرض اهلا رمضان



السلع الغذائية

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من مديري المديريات، حول أسعار بعض السلع في المعارض التي تم افتتاحها حيث يتم طرح الأرز يتم طرح الأرز الأبيض بمعارض أهلا رمضان نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها واللحمة البلدي 130 ‏جنيها وسعر كيلو السكر من 14.5 إلي 16 جنيه ومن المخطط إنشاء عدد ‏كبير من تلك المعارض بكل محافظة بحد أدنى 5 ‏معارض طبقا لتوجيهات الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، كما ستعمل معارض "اهلا رمضان" بالتزامن مع المجمعات ‏الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يرغب في الاشتراك بها، إضافة إلى أعداد ركن بكل سلسلة ‏تجاريه تحت مسمى "أهلا رمضان".

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جانب من السلع



توافد المواطنين على منافذ البيع

ووجه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بنشر معارض" أهلا رمضان " بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜ ، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.



منافذ البيع