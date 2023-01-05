شكرا لقرائتكم خبر عن حي البساتين يوفر منافذ ثابتة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء طارق محمد عابد، رئيس حي البساتين، اليوم الخميس، وفق توجيهات محافظ القاهرة وتعليمات نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بالمرور علي المنافذ التي تم وضعها بنطاق الحي مبادرة "المواطن" أولا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور، لكافة المنافذ التي تقوم على بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للجميع، وكذلك الخضر والفاكهة بسعر الجملة، وللتأكد من جودة السلع والخضروات والفاكهة واللحوم المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخري ، قام اللواء طارق عابد، بتفقد انهيار جزء من العقار رقم 15، شارع محمد سالم من شارع فايدة كامل، بعد إشارة واردة للحي مساء اليوم، وعلى الفور توجة للموقع المذكور، وتم إبلاغ قسم شرطة البساتين وشركة الكهرباء وطوارئ الغاز لفصل المرافق عن العقار وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن العقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار متكررة والعقار حوائط حاملة ومنهار جزء من السقف، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولا يوجد أي إصابات أو وفيات نتيجة الإنهيار.