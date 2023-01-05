شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير توضح أثر تحليل البيانات الضخمة للسوشيال ميديا على دعم التخطيط الاستراتيجي لشركات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث مصطفى على على أبوالقاسم، على رسالة الماجستير بعنوان "أثر تحليل البيانات الضخمة لمواقع التواصل الاجتماعي على دعم التخطيط الاستراتيجي لشركات الاتصالات (المصرية للاتصالات - دراسة حالة)".

وقد شكلت لجنة الحكم التي ناقشت الرسالة بمقر معهد التخطيط القومي، برئاسة الاستاذ الدكتورعبدالقادر محمد مبارك، عميد كلية الاعمال بجامعة المنصورة الجديدة، رئيسا ومحكما، والأستاذ الدكتور محمد ماجد خشبة، أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي معهد التخطيط القومي، مشرفا ومحكما، والأستاذ الدكتور، أمانى الريس، أستاذ الحاسبات بمعهد التخطيط القومي، عضوا محكما.

وتأتى هذه الدراسة على خلفية زيادة الاهتمام العالمي الكبير بالبيانات الضخمة ودورها في دعم القرارات لمنظمات الاعمال، ومن هذا المنطلق كان التفكير في إمكانية استخدام تحليل البيانات الضخمة في دعم الخطط الإستراتيجية لشركات الاتصالات وذلك بتحليل البيانات الضحمة لمواقع التواصل الاجتماعي لشركات الاتصالات وبحث أثر العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة وعمليات تطوير التخطيط الاستراتيجي لشركات الاتصالات المصرية واستخدام تحليل البيانات الضخمة في تطوير الخطط الاستراتيجية.

وقد اعتمدت الدراسة على منهجيات متعددة منها، المنهج الوصفي التحليلي ، ومنهجية دراسة الحالة، واستخدام برنامج R programming لتحليل بيانات صفحة الشركة المصرية للاتصالات على موقع فيسبوك، كما تم استخدام نتائج تحليل البيانات في تنفيذ عملية تحليل استراتيجي لخطط الشركة باستخدام نموذج التحليل الرباعي (SWOT)

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يلي، أهمية بناء مراكز متقدمة ومتطورة لتحليل البيانات الضخمة وتدريب الكوادر الماهرة على أحدث تقنياتها والحصول على أحدث التقنيات والبرمجيات لدعم عمليات التحليل الاستراتيجي.

وكذلك أشارت الدراسة إلى أن المصرية للاتصالات تقبع على كنز كبير من البيانات الضخمة من جميع أنواع الملفات، يمكن استغلاله واستخدامه في عمليات تحليل البيانات الضخمة مثمرة، وكذلك عمليات التحليل الإستراتيجي المدعمة بالبيانات (تحليل البيانات الضخمة) تكون أفضل وأدق من العمليات الأخرى الغير مدعمة بالبيانات.

وألمحت الدراسة إلى سد الفجوة بين العمليات المدعمة بالبيانات ورفع نسبة التأكد والتي يمكن تحقيقها من خلال عمليات تحليل البيانات الضخمة حيث ان كل العناصر تكون مأخوذة في الاعتبار.

وأفادت الدراسة إلى أنه لايزال الخط الارضي من أهم الأدوات والمنتجات التي يمكن أن تعتمد عليها المصرية للاتصالات في تقديم خدماتها من حيث المنافسة في السعر.،كما أن الانترنت الأرضي هو الحصان الاسود بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات - بناء على نتائج تحليل البيانات.

كما أن المعركة من أجل علاقات العملاء في أسواق الاتصالات المشبعة بالحاجة إلى تعميق العلاقة من خلال توفير حزم متقاربة وخدمات ذات قيمة مضافة والتفرع إلى مناطق جديدة تمامًا من حيث علاقات العملاء.











































رسالة ماجستير للباحث مصطفى على على أبوالقاسم