شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعيد إحياء مشروع مسرحة المناهج لجعل المقررات أكثر جذبا وتشويقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مسرحة المناهج أحد العوامل والمحاور الرئيسية التى تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطة تطوير التعليم، 2014، حيث تم العمل على مسرحة المناهج المدرسية 2014 وتنفيذها على يد الوزير الأسبق الدكتور محمود أبو النصر، فى إطار الحرص على جعل المنهج الدراسى أكثر تشويقا وجذبا للطلاب، عن طريق مسرحتها وعدم جعل الكتاب مصدراً وحيداً لعرض المنهج واعتبار المسرح وسيلة يتحقق من خلالها العديد من الفوائد للدارسين.

وشهد العام الدراسى 2014 وقتها إنتاج العديد من المسرحيات لطلاب الشهادات العامة والنقل كان من بينها على مبارك للصف السادس الابتدائي، وطموح جارية للصف الثالث الإعدادي، الأيام للصف الثالث الثانوي وغيرها، ويتيح المشروع للطلاب فرصة المشاركة في التمثيل، مما يساعد على عودة نشاط المسرح مرة أخرى ويمكن الوزارة من اكتشاف المواهب بين الطلاب وكذلك الارتقاء بذوقهم وجعل المادة الدراسية أسهل وأكثر جذباً وتشويها بحيث تظل في ذاكرتهم ولا ينسوها مع انتهاء العام الدراسي.

فيما ناقشت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والثقافة، خلال الأيام القليلة الماضية، عودة مشروع "مسرحة المناهج" المدرسية لتقديمها في قالب شيق يبسط المعلومة للطلبة، ويدعم تحصيلهم الدراسي، حيث أشارت وزارة الثقافة إلى أن العمل سيتم من خلال أكثر من مسار منها الاستعانة بالمتخصصين بوزارة الثقافة لتدريب القائمين على الأنشطة الفنية بالمدارس وعمل حقائب تدريبية متخصصة في مجالات الفنون المختلفة يتم تعميمها بالمدارس لنشر الفنون وتنمية المواهب إلى جانب عمل قاعدة بيانات للموهوبين في المدارس لدعم مواهبهم وتنميتها وإلحاقهم بالمراكز الفنية ومدارس الموهوبين وبرامج دعم واكتشاف الموهوبين بوزارة الثقافة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنظيم مسابقة مسرحة المناهج، تقدم فيها عروض مسرحية مأخوذة عن دروس مقررة فى المناهج الدراسية لجميع الطلاب مرحلة التعليم الأساسى (تعليم ابتدائى - تعليم إعدادى) على مستوى الجمهورية حتى تصل المعلومات للطلاب فى إطار يجمع بين المتعة والتعليم والهواية والاستذكار واللعب والالتزام.

وحددت الوزارة ضوابط مسابقة مسرحة المناهج وشملت..

- المسابقة ملزمة لجميع المدارس والإدارات والمديريات، ولا يجوز الاعتذار عنها، حيث إن من أهم أهداف التربية المسرحية هى خدمة العملية التعليمية.

- المسابقة مخصصة لطلاب مرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى والإعدادى).

- المسرحيات من المناهج المقررة على الطلاب فى هذه المرحلة ومن مناهج نفس العام الذى تعرض فيه.

- يمكن الاستعانة بالأقنعة ومسرحيات العرائس فى هذه المسابقات.

- يمكن أن يكون المخرج من أخصائى المسرح فى هذه المسابقات.

- يفضل أن تعرض المسرحيات على جميع طلاب المدرسة خاصة المقرر عليهم نفس العام.

- يفضل أن تكون العروض باللغة العربية الفصحى خاصة فى مادة اللغة العربية.

وأوضحت أنه بالنسبة لمسابقة المرحلة الابتدائية..

- المسرحية للمرحلة الابتدائية بحد أقصى 25 دقيقة.

- مكملات اختيارية من (مونودراما- بانتومايم- مسرح عرائس) بحد أقصى 35 دقيقة.

- يعتبر مسابقة التعليم الابتدائى مستقلة ويتم اختيار 8 طلاب لكل فائز بتلك المرحلة علي مستوي الجمهورية.

وبالنسبة لمسابقة المرحلة الإعدادية..

- المسرحية للمرحلة الإعدادية بحد أقصي 30 دقيقة.

- تقديم مكملات اختيارية من (قصيدة من المنهج المقرر - مونودراما - بانتومايم- استعراض) بحيث لا يزيد مدة العرض كاملا عن 60 دقيقة.

- يعتبر مسابقة التعليم الاعدادي مستقلة ويتم اختيار 8 طلاب لكل فائز بتلك المرحلة علي مستوي الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، يقوم التوجيه العام بالمديرية بالتعاون والتنسيق مع توجيه التربية المسرحية بكل إدارة تعليمية باختبار أفضل العروض المنهجية بالمدارس والتحكيم فيما بينها للوصول إلي عرض يمثل المديريات في التسابق علي مستوي الجمهورية، علما بأن تجهيزات العرض تتم من المدارس المشاركة، ويتم الصرف علي تلك العروض حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك من حصيلة كل مديرية علي مستوي الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقسيم المديريات إلي ثلاثة قطاعات، تسع 9 مديريات لكل قطاع وتشكيل الوزارة لجان التحكيم المسابقة بالمديريات لتحديد العروض الفائزة بالمراكز المتميزة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.