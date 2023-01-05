شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة الليبى يوضح لـ"الخليج 365" خطوات إجراء الانتخابات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد المشرى رئيس مجلس الدولة الليبى، إن إجراء انتخابات يحتاج إلى اتفاقات محددة ومهمة وأول أساس فيها هو الأساس التشريعى، مضيفا: "أنجزنا الخطوة الأولى اليوم، وهى الخطوة التشريعية، ولكن ليست هى الخطوة الوحيدة فهناك أشياء تتعلق بالمصالحة، وتوحيد المؤسسات وتوفير البينية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابى، وضمان القبول بنتائج الانتخابات فى ظل انقسامات جدية"، مؤكدا أن كل ذلك سيكون الاتفاق عليه هو الخطوة القادمة، موضحا: "لكننا انطلقنا نحو هذا الهدف العظيم بمعية الشعب الليبى والمؤسسات الأخرى المساندة لنا وسنصل إن شاء الله إلى الهدف المنشود".

جاء ذلك خلال ردا على سؤال ”الخليج 365”، اليوم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس النواب المصرى، حول كيف سيتم تنظيم الانتخابات فى ظل انقسام تشهده الساحة الليبية.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب فى رده على السؤال، إن الانتخابات ستتم وفقا للقوانين التى سيتم الاتفاق عليها، وعندما يتم التوافق عليها، وتوافر الظروف الأمنية واللوجستية المطلوبة وإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن استعدادها لإجراء الانتخابات، متوقعا إجراء الانتخابات فى أقرب وقت.