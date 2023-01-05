شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لشباب يطورون مشروعات جديدة: "كل الدعم من صندوق تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة سوهاج، فى إطار استراتيجية تنمية الصعيد: "لما الاقي حلم عند شباب مصرى.. الحلم ده ممكن يتعمل منه حاجة.. مش أقول ربنا يوفقهم.. لا ده يمكن يجبلي حاجة.. أي مشروع يجبلي حاجة.. وحاجة جنب حاجة.. البلد دي موقفها يتغير.. بقولكم كده بسبب موضوع النمو السكاني".

وتابع الرئيس السيسي: "النهاردة يوم جميل وعام جديد وكل سنة وأنتم طيبين.. بنفكر دايما بعض بحجم التحدي والمشكلة.. الموضوع مش فساد حكومة ولا فساد إداري ولا تهميش.. أقول حاجة بسيطة.. أنا اعرف كويس يعني أيه قرش؟.. واعرف ايه يعني دولة بفضل الله.. ودولة تبقي قد الدنيا بيكم وافكاركم وجهدكم.. مستمرين بالطريقة دي.. والدعم من صندوق تحيا مصر.. طب الرقم كام؟.. مش عاوز أقول.. حطوا أفكاركم في ميزانيات ولجنة تشرف على ده ولكم ولغيركم من مشروعات شبابية.. واحنا ان شاء الله نوفر الدعم.. كل اللى قولتوه ده نشوفوا.. كل المشروعات والأفكار".