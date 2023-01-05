شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إنشاء مستشفى أطفال جديد فى سوهاج على غرار "أبو الريش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تنفيذه من مشروعات في مجال التعليم العالى بمحافظة سوهاج، قائلا: "نفذنا استثمارات بتكلفة تجاوزت 3.3 مليار جنيه في إنشاء المجمع الجديد لجامعة سوهاج.. وتم تنفيذ أكثر من 22 مشروعا بتكلفة 900 مليون جنيه، و17 مشروعا آخر بكليات جديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. وتم تجهيز جامعة سوهاج بتكلفة 2.8 مليار جنيه في آخر 4 سنوات لخلق هذا الكيان المتميز".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شجعنا القطاع الخاص للاستثمار لخدمة أهالي وسوهاج.. وهناك مخطط لجامعة أخري على مساحة 25 فدانا.. ويوجد حاليا في سوهاج 10 معاهد عليا ومتوسطة وفنية".

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي: "في مجال الخدمات الصحية.. كان لمحافظة سوهاج نصيب جيد جدا.. تم إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركز ووحدة صحية بتكلفة إجمالية 5.4 مليار جنيه سواء إنشاءات أو تجهيزات.. وهذه المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة مش محسوب فيهم حياة كريمة.. كل الوحدات الصحية في حياة كريمة ليست ضمن التكلفة، متابعا: "تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم الوحدة الصحية في قرية أم دومة.. الإسعاف والمطافئ.. خدمات أساسية في كل قرية من قري مصر.. في ربوع الجمهورية".

وأكمل الدكتور مصطفي مدبولي: "هناك مشروع مستشفى الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة بسعة 263 سريرا ونسبة التنفيذ 90 %.. ضمن تنفيذ الوحدات الصحية المتخصصة في عدد من المدن، وهذا المشروع على غرار مستشفى أبو الريش.. وتم الاتفاق مع جامعة سوهاج لتقديم خدمة مميزة على غرار أبو الريش.. مستشفى مثيلة لتقديم الخدمات للأطفال دون الحاجة للسفر إلى القاهرة أو أقرب محافظة.. باكتمال هذه المستشفى .. سيكون مستشفى متخصص على أعلي مستوى لخدمة سوهاج والمحافظات القريبة.. ونفتتح اليوم مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بـ 300 سرير".